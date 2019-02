Un fan réalise une vidéo stop motion de Super Mario Bros en papier

Retour vers le passé

Les coulisses du projet en photos

Les vidéos enont toujours de quoi impressionner. Il faut dire que le procédé en lui-même fait à la fois appel à vos talents d'artiste et à votre patience la plus profonde. Et c'est avec brio qu'un certain utilisateur de Twitter dénommé KisaragiHutae6 a utilisé cette technique pour créer une vidéo du personnage le plus célèbre de l'univers, j'ai nommé Mario.Le projet de l'intéressé nous replonge ainsi, sorti en 1985 sur la Nintendo Entertainment System (NES). À l'époque, ce jeu vidéo de plateformes ne pouvait prédire le succès phénoménal qu'il allait rencontrer au fil des années, marqué par de nombreuses déclinaisons, par la suite développées sur une multitude de supports : Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, Wii, Wii U, ou encore Nintendo 3DS.Cette vidéo enretrace ainsi de manière symbolique le parcours du Monde 1, Level 1, le tout sur une kyrielle dedéfilant à grande vitesse. L'occasion d'apercevoir Mario ramasser un champignon 1UP et combattre les inoubliables Goombas de la franchise.Les coulisses de ce travail acharné ont été publiées par le biais d'un tweet dans lequel apparaissent les personnages et différentes structures du projet. Tout ça, sur papier.