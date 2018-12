Un portage de Super Mario Galaxy et de Metroid Other M sur Switch ?

© Nintendo

Le retour d'un jeu mythique, et d'un autre tombé aux oubliettes

Une annonce dès le mois de janvier lors d'un Direct ?

Source : Comicbook

Plus tôt en ce mois de décembre, Nintendo a déposé plusieurs marques au Japon. Nous y retrouvons deux titres emblématiques de l'entreprise :et. Ces opus sont sortis sur la Wii il y a plusieurs années et ont rencontré un succès critique important. Les marques en question figurent dans les catégories «», «» et «».Petite piqûre de rappel, Super Mario Galaxy est donc sorti sur Wii en 2007. À ce jour, il a enregistré plus de 12,7 millions de copies vendues à travers le monde. Sa suite, qui a débarqué sur la console en 2010, est considérée par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Malgré les 7,6 millions d'unités écoulées, Nintendo n'a jamais évoqué publiquement le développement d'un troisième opus.Pour ce qui est de, le jeu est arrivé en 2010 sur Wii et si la presse spécialisée a été plutôt emballée, les joueurs ont massivement boudé cet épisode. En effet, seul 1,3 million d'exemplaires ont trouvé preneur.Ainsi, le nouveau dépôt de ces marques pourrait donner naissance à des portages sur Switch. Other M serait un bon ambassadeur afin d'assurer la promotion de, prévu pour l'année prochaine sur la console. Une remasterisation de Super Mario Galaxy pourrait également permettre de sonder les joueurs avant de lancer la production d'un hypothétique troisième épisode. L'annonce pourrait se faire durant undans les semaines qui viennent.