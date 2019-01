Une encyclopédie officielle Super Mario Bros.

Un livre parfait pour les fans

Ce magnifique ouvrage de 256 pages, intitulé "" outre-Atlantique, retrace les 30 premières années de la mascotte des consoles Nintendo depuis 1985. Son prix standard est de 40$ mais il est également possible de se procurer la version limitée avec une couverture surprise (avec le motif de champignon, de fleur ou même d'étoile sur la devanture) pour 80$.Dans cette encyclopédie, tous les jeux, personnages ainsi que les niveaux y sont décrits. Vous pourrez même y trouver des astuces pour progresser et des anecdotes sur le développement via des interviews avec Takashi Tezuka, qui était le directeur des premiers Super Mario entre les années 80 et 90.L'encyclopédie Super Mario Bros. est disponible depuis ce mardi 23 octobre. Vous pouvez profiter d'un petit aperçu de ce qu'elle contient grâce à la bande-annonce mise en ligne par l'éditeur Dark Horse Books