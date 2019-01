PUBG Lite : une version allégée, pour les PC moins performants

Une version free-to-play et allégée

Disponible depuis début 2017 sur PC et fin 2017 sur Xbox One (et fin 2018 sur PS4), PUBG est un titre qui brille par son manque d'optimisation. Aussi bien sur PC que sur consoles, le jeu peut parfois souffrir de sérieuses baisses de, malgré des PC, Xbox One X et autres PS4 Pro aptes à faire tourner (nettement) mieux.Ainsi,vient tout juste d'officialiser, soit, qui peut donc fonctionner sur un ordinateur moins performant. En ce qui concerne les spécifications, l'éditeur indique qu'il suffit de disposer d'un PC sous Windows 7, équipé d'un Intel Core i3 2,4 Ghz, de 4 Go de RAM et d'un GPU Intel Graphics 4000. La configuration recommandée fait état d'un processeur Intel Core i5 2,8 Ghz, 8 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870.A l'heure actuelle,, mais devrait arriver très bientôt dans le reste du monde. Malgré le côté allégé de ce PUBG Lite, les développeurs promettent que «».