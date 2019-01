Anthem : Clubic enfile son exosquelette demain en live dès 19H

Clubic part en live

Anthem, une sortie prévue le 22 février 2019

Après une première alpha réservée à de rares chanceux, EA et BioWare proposent aux joueurs de s'essayer à nouveau à leur nouvelle licence. Attention toutefois, cette démo VIP (PC, Xbox One et PS4) est accessible dès 18H du 25 au 27 janvier, uniquement pour les joueurs ayant pré-commandé le jeu, ainsi que pour les abonnés à EA/Origin Access. Pour ces privilégiés, la démo est d'ores-et-déjà disponible en préchargement.Pas de panique , cette démo sera accessible à tous les joueurs du 1er au 3 février.A cette occasion, nous vous invitons le temps d'une soirée à découvrir Anthem en live sur Twitch et YouTube, un jeu que plusieurs d'entre nous attendons de pieds ferme.Pour ceux qui auraient raté un épisode, Anthem est la nouvelle licence de BioWare, il s'agit d'un RPG d'action coopératif à 4 joueurs en monde ouvert.Au menu : découverte du jeu, des quêtes, et nos premières impressions ! Le rendez-vous est donc pris le vendredi 25 janvier vers 19h, sur nos chaînes Twitch et YouTube.Pour les convaincus de la première heure, il vous faudra patienter encore un peu puisque la sortie officielle du jeu est annoncée le 22 février sur PC, Xbox One et PS4.Les plus motivés d'entre vous pourront toutefois exploser leur compteur d'heures dès le 15 février, soit une semaine avant le lancement officiel, en étant abonné à Origin Access Premier.