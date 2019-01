Red Dead Redemption 2 : l'Agence Pinkerton attaquée en justice par Take-Two

Le nom Pinkerton régulièrement utilisé dans des œuvres culturelles

L'Agence Pinkerton accusée d'opportunisme par Take-Two

Si l'Agence Pinkerton (rachetée en 2003 par l'agence de sécurité suédoise Securitas AB) réclame un dédommagement financier, Take-Two a de solides arguments à faire valoir.Dans, la Bande de Dutch van der Linde, dont le joueur fait partie, est traquée tout au long de l'aventure par des Pinkertons, cités nommément à plusieurs reprises par les personnages du jeu. Une situation crédible d'un point de vue historique, dans le contexte d'une bande de hors la loi sévissant sur la fin du 19e siècle.C'est cet argument que Take-Two et Rockstar mettent en avant pour se prévaloir de la notion de «», une dérogation américaine au droit d'auteur intervenant lorsque l'usage fait d'une oeuvre (ou d'un nom dans le cas présent) est jugé « raisonnable » d'un point de vue juridique.Autre argument avancé par Take-Two : l'utilisation fréquente du nom de l'Agence Pinkerton dans une grande variété d'œuvres culturelles traitant de la période s'étirant entre la seconde moitié du 19e siècle et le premier quart du 20e.Des œuvres que l'Agence de sécurité fondée en 1850 ne prend que rarement la peine d'attaquer en justice. The Verge , note ainsi que ces dernières années, des séries télévisées comme(qui doit revenir sur nos écrans courant 2019, au travers d'un téléfilm diffusé sur HBO) ou des jeux commeont ostensiblement fait mention de l'Agence Pinkerton, sans que cette dernière ne réagisse.Dans sa plainte déposée vendredi auprès de la court du district sud de l'Etat de New York, Take-Two accuse l'Agence Pinkerton de chercher à profiter du succès de Red Dead Redemption 2 en sortant du bois près de deux mois après le lancement de son titre (écoulé à hauteur de 17 millions d'exemplaires sur ses deux premières semaines de commercialisation).L'occasion est aussi donnée à Take-Two, au travers de ce long document , de venter à maintes reprises le souci du détail de son titre en matière de reconstitution historique. Un moyen pour la firme d'appuyer son argumentaire. «», lit-on dans la plainte. «», est-il ajouté.Comme le rappelle le site Kotaku , l'Agence Pinkerton avait par le passé intenté un procès au groupe de Rock américain Weezer pour son album « Pinkerton ». Une initiative juridique qui n'avait rien donné. Contactée par, l'Agence Pinkerton n'a pas encore souhaité faire de commentaires sur l'affaire.