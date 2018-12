Star Citizen : l’alpha 3.4 est disponible

Un update pour bien terminer l'année et des nouveautés

46 millions de dollars de plus

Source : Cloud Imperium Games

Ce patch 3.4 est disponible uniquement en version alpha. Ainsi, de nombreux bugs sont au programme et la progression du joueur sera remise à zéro dans quelques mois. Inutile donc de trop avancer mais il y aura de quoi faire grâce à cette mise à jour. Elle ajoute par exemple le quartier central des affaires de Lorville, six nouveaux vaisseaux, de armes ainsi que des armures inédites, deux armes de vaisseaux ont été modifiées, les marqueurs quantiques et les tourelles ont été améliorés. Enfin, de nouvelles missions sur Hurston sont aussi de la partie.Malgré ce contenu assez imposant, Star Citizen est encore loin d'être un jeu complet. La sortie définitive n'est pas attendue avant fin 2019/début 2020. De son côté, la campagne solo Squadron 42 pourrait ne pas arriver avant fin 2020. Le développement s'éternise mais cela n'empêche pas le studio Cloud Imperium Games de continuer à lever des sommes importantes pour poursuivre ses efforts.Grâce au financement participatif, Star Citizen a récolté pas moins de 211 millions de dollars et plus de 500 personnes travaillent sur ce projet titanesque. Pourtant, Chris Roberts (l'un des concepteurs du titre) a expliqué que cette somme n'avait pas été utilisée pour le marketing autour du jeu. Plutôt que de refaire passer les joueurs à la caisse, le studio a trouvé de nouveaux financements auprès des investisseurs Clive et Keith Calder. Ces derniers injecteront pas moins de 46 millions de dollars pour assurer la promotion du jeu et le développement de Squadron 42.Chris Roberts a expliqué qu'il ne voulait pas passer par un éditeur. Le directeur général a peur que ces gros studiospar rapport à la vision de Star Citizen. L'année 2019 risque bien d'être décisive pour ce projet qui a encore beaucoup de mal à prendre forme, malgré son budget colossal.