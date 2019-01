Squadron 42 : un trailer hollywoodien pour la campagne solo de Star Citizen

Star Citizen : le jeu le plus ambitieux de la décennie

Un jeu en développement depuis 6 ans

Squadron 42 : un trailer qui met l'eau à la bouche

Vous vous souvenez du mythique? Ce jeu de simulation spatiale a marqué toute une génération dans les années 90. Ce titre phare a eu de nombreuses suites et déclinaisons de plus ou moins bonne qualité, avant de tomber dans l'oubli dans les années 2000.Mais en 2012,- le papa de la célèbre saga spatiale - lance un projet qui attire immédiatement l'attention des fans :. On y retrouve les bases de Wing Commander : exploration spatiale, combats aux commandes de vaisseaux high-tech... Sauf qu'ici, le monde se veut bien plus développé avec un aspect MMO persistant mélangé à du FPS.Chris Roberts choisi le financement participatif pour lancer son nouveau bébé. Le succès est retentissant sur Kickstarter, la campagne initiale récoltant plus de 2 millions de dollars US sur un objectif de 500 000$. Suite à ça, le financement s'est poursuivi sur le site officiel . En 2018, Star Citizen cumule plus de 2 millions de joueurs et a récolté plus de 180 millions de dollars. Ce titre ambitieux est ainsi rentré dans le livre des records, devenant le projet communautaire le plus supporté au monde.Star Citizen est pour le moins prometteur. Son fonctionnement par module le démarque des autres productions vidéo-ludiques du marché. Les joueurs sont libres de choisir quel module rajouter - ou pas - au jeu de base. Chaque module est développé en continu par les équipes de Chris Roberts.C'est d'ailleurs là que les choses commencent à poser problème. Lancé en 2012, Star Citizen en est toujours à sa version Alpha. Les bugs sont légion et l'univers encore loin d'être complet. Le moteur graphique utilisé, le Cry Engine 3, commence à se faire vieux. Le titre final n'a encore aucune date de sortie prévue, au point que certains observateurs doutent que le projet arrive un jour à terme...Loin des questions qui peuvent - légitimement - se poser sur le développement de Star Citizen, les fans ne pourront qu'apprécier le nouveau trailer de la campagne solo,. C'est beau, ça explose dans tous les sens, on sent clairement que le scénario sera au centre de ce module comme à la belle époque de Wing Commander. Rien que pour ça, on ne peut que vous recommander d'y jeter un œil.Pour le reste, on croise les doigts pour que les développeurs de l'ambitieux Star Citizen n'aient pas trop la tête dans les étoiles et nous sortent un jeu de qualité d'ici la fin de la décennie !