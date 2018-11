Star Citizen dépasse les 200 millions de dollars et 2 millions de donateurs

Un budget colossal aux sources multiples

Paré au décollage

Courant 2012,, société créée seulement un an plus tôt par Chris Roberts, lançait une campagne Kickstarter afin de lever des fonds pour le développement de. Plus de 2.1 millions de dollars avaient déjà été collectés à cette occasion.Aujourd'hui le financement de Star Citizen vient de dépasser le seuil incroyable descollectés grâce à plus de, ce qui fait de lui un des projets les plus chers de l'histoire du jeu vidéo (et des plus « soutenus ») !Cette somme a été réunie en grande partie via le site web de Star Citizen grâce aux différents packs de démarrage permettant d'accéder au jeu et, dernièrement, via à la vente de maquette de vaisseau spatial qui a notamment rencontré un grand succès lors de la dernière CitizenCon qui a eu lieu en septembre.Un chiffre record qui permet à Star Citizen d'approcher les budgets de jeux tels que GTA V, ou encore Call Of Duty : Modern Warfare 2.Le MMO de simulation spatiale sera par ailleurs disponible gratuitement pendant une semaine à l'occasion des 5 ans du lancement de ce projet. Star Citizen sera en effet accessible endès vendredi 23 novembre, et ce pour une durée d'une semaine, d'autres promotions sont attendues à l'occasion de l'anniversaire du projet, des packs de départs devraient être proposés à prix réduit.Pour le moment le jeu poursuit sa phase de développement continue ; quelques années de développement devraient encore être nécessaires pour boucler le MMO et sa campagne solo