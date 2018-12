Insolite : il est possible de jouer aux jeux PlayStation sur... SNES mini

Émuler l'émulateur

Via : VG247

Disponible depuis un peu plus d'une semaine, lan'a pas convaincu les fans les plus pointilleux, qui lui reprochent notamment des performances assez pauvres sur la vingtaine de jeux inclus. Assez ironiquement, la, s'en sort bien mieux que la console anniversaire de Sony.Le YouTubeur 8 Bit Flashback s'est donc amusé à installersur sa SNES Mini, et s'est livré à un comparatif de performances entre sa solution et celle proposée par Sony sur Ridge Racer.La différence est frappante : le framerate du jeu de course estsur la console de Nintendo que sur l'émulateur maison de Sony.Que celles et ceux qui ont craqué pour la PlayStation Mini se rassurent : tous les jeux ne s'en sortent pas mieux sur la SNES Mini pour autant. Tekken 3, notamment, s'est révélé particulièrement instable chez 8 Bit Flashback.