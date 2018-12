Les inscriptions à l’Alpha fermée de Anthem sont ouvertes

L'Alpha se tiendra du 8 au 9 décembre

est toujours prévu pour une sortie au 22 février 2019 sur PC, Xbox One et PlayStation 4.Electronic Arts annonce que la phase d'alpha test de Anthem se tiendra du 8 au 9 décembre sur toutes les plates-formes où est prévu le jeu. Pour s'y inscrire, il vous suffit de remplir le petit formulaire que voici , et à croiser les doigts de pied pour espérer être sélectionné.Pour rappel, Anthem est un action-RPG futuriste en monde ouvert, qui permettra à des équipes de quatre joueurs d'affronter les dangers d'une nature luxuriante à bord de leur armure ultra badass et personnalisable.