Shadow of the Tomb Raider sortira sur macOS et Linux en 2019

La conclusion d'un arc narratif

Ce portage est développé par le studio Feral Interactive. Cette équipe a porté les anciens opus,(2013) et, sur ces mêmes supports. Autant dire que les développeurs sont rodés à l'exercice. Bien évidemment, aucun contenu inédit ne s'invitera dans ces « nouvelles » versions.Dans cette épopée, Lara Croft doit tout faire pour stopper une apocalypse Maya dont elle est en partie responsable. L'aventure se déroule en Amérique du Sud, où notre héroïne doit également lutter contre les Trinitaires. Il s'agit encore une fois d'un TPS avec de nombreux gunfights, mais aussi des énigmes et pas mal d'exploration de tombeaux.Shadow of the Tomb Raider sortira donc en 2019 sur Linux et macOS. La date de sortie précise n'a pas encore été communiquée.