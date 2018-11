Firaxis annonce Civilization VI : Gathering Storm, sa plus grosse extension à ce jour

Gathering Storm arrive le 14 février 2019

annonce la disponibilité, le 14 février 2019, d'une toute nouvelle extension pourdans sa version PC. Une extension baptisée, et qui promet donc de venir déboussoler le joueur à grands coups deAinsi, dans l'extension Gathering Storm, le joueur devra gérer les catastrophes climatiques naturelles, comme les éruptions de volcans, les tempêtes de sable, les tornades, les inondations, les blizzards... Bref, il va falloir improviser face à un tout nouveau système de climat que l'on imagine forcément très capricieux. Pour Firaxis, il s'agit évidemment d'ajouter un nouveau mode de jeu à Civilization VI, tout en alertant les joueurs face au danger du "vrai" changement climatique." indiquent les développeurs.Ainsi, au sein du jeu, les joueurs pourront tout à fait faire appel aux énergies renouvelables. Les choix de consommation énergétique affecteront la température de la planète et pourront, si le tout est mal géré, provoquer une fonte de la calotte glaciaire et une hausse du niveau de la mer. Le joueur pourra bien sûr mettre au point différents projets pour tenter de lutter face aux conditions climatiques, et même se rendre à un congrès mondial, pour tenter de convaincre les autres dirigeants du monde.À noter que cette extension Gathering Storm va également se charger d'importer le XXIème siècle dans le jeu, sans compter pas moins deBref, autant dire que certains risquent de passer une St Valentin 2019 pour le moins compliquée. L'extension Gathering Storm pour Civilization VI sera disponible le 14 février prochain, et affichée