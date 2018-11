Le Xbox Design Lab accessible aussi depuis la Xbox One

Le Xbox Design Lab aussi sur Xbox One

Il y a quelques mois, Microsoft lançait en France son service Xbox Design Lab , qui offre la possibilité aux joueurs de façonner la manette de leurs rêves, en choisissant un à un les différents matériaux/coloris, sans oublier d'apposer un message ou un gamertag pour la rendre encore plus originale. Un service qui permet selon Microsoft de faire son choix parmi "".Accessible jusqu'à présent depuis un ordinateur ou un mobile, leest désormais compatible avec la Xbox One. Ainsi, il est tout à fait possible de laisser son talent créatif s'exprimer, manette en mains, sur la console de Microsoft. Pour cela, il suffit de se rendre sur le marché des applications, et de sélectionner l'option Xbox Design Lab.Dès lors, il sera possible de personnaliser sa future manette de A à Z, en utilisant une interface intelligemment revue pour l'occasion. Une fois la manette finalisée, il suffira de confirmer la commande, qui utilisera alors les informations de facturation enregistrées dans la mémoire de la console. Histoire de célébrer comme il se doit cette période de Black Friday / Cyber Monday , Microsoft va offrir une remise de 10 dollars pour tout commande placée entre le 23 et le 26 novembre.Côté tarifs, rappelons que le service permet de se façonner une manette à partir de 69,99 euros, avec la livraison offerte et un délai d'attente d'environ 2 semaines pour recevoir son précieux pad personnalisé.