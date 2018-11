La PS4 fête ses cinq ans : les jeux les plus vendus, les plus populaires...

Sony fait le bilan des 5 ans de la PS4

Cela fait cinq années déjà que vous avez fait l'acquisition de votre PS4... que vous avez peut-être échangée depuis avec un modèle Slim et/ou un modèle Pro. Toujours est-il que la console de Sony a été lancée un 13 novembre aux Etats-Unis (et quelques jours plus tard en Europe), et célèbre actuellement son cinquième anniversaire.Pour l'occasion, Sony a dévoilé quelques chiffres concernant sa très populaire console de jeux, affirmant notamment que la console a été écoulée à 86,1 millions d'exemplaires. Côté jeux, le constat est également très positif, avec plus de 777 millions de titres écoulés depuis le lancement de la machine.Côté jeux justement, Sony annonce que les cinq meilleures ventes PS4 sont (dans le désordre) : Call of Duty Black Ops II, WWII, FIFA 17, FIFA 18 et GTA V. Parmi les jeux les plus populaires, le classement est sensiblement le même, si ce n'est la présence de Fortnite, à la place de WWII.Pour l'occasion, Sony annonce également que les joueurs jouent majoritairement avec la DualShock 4 noire (logique), mais ces derniers apprécient également les déclinaisons Blue et Red. Le géant nippon annonce également que le modèle de PS4 le plus rare est la récente PS4 Pro 500 Million Limited Edition... ce qui n'est pas forcément très juste, quand on sait que d'autres modèles ont été produits à (nettement) moins d'exemplaires Enfin, histoire de célébrer comme il se doit ces cinq années de PlayStation 4, Sony annonce le lancement d'un nouveau bundle, permettant de retrouver la PS4 Slim en version 1 To avec.... Call of Duty Black Ops IIII.En 2019, Sony ne sera pas présent à l'E3 mais promet néanmoins de nouvelles annonces concernant certains titres très attendus comme Days Gone, Death Stranding, Dreams, Ghost of Tsushima, ou encore The Last of Us II. A noter que, selon certaines rumeurs, quelques-uns de ces titres pourraient être disponibles sur PS4... mais aussi sur PS5.