Shadow of the Tomb Raider déjà en promo : les premiers acheteurs s'insurgent

66% d'opinions positives

Il faut dire que les joueurs n'apprécient pas vraiment d'être pris pour des vaches à lait. Alors queest sorti le 14 septembre dernier, une promotion le proposait déjà à 39$ sur Steam au lieu de 59$ à sa sortie.Le 16 octobre dernier, la note Steam de Shadow of the Tomb Raider a tout bonnement dégringolé ; passant ainsi à 66% d'opinions positives seulement.Décorrélées des qualités intrinsèques du jeu, les mauvaises critiques visent essentiellement à dénoncer la pratique commerciale douteuse. En effet, ils sont nombreux à avoir craqué pour le dernier volet des aventures de Lara Croft dès la sortie du jeu, et ont ainsi dû débourser 59$ pour y jouer. Les mêmes voient ainsi d'un très mauvais œil cette ristourne de 34% sur un jeu qu'il ont payé plein pot quelques semaines auparavant.Rappelons, à toutes fins utiles, que le dernier chapitre des cabrioles de Lara Croft nous avait laissés plutôt de marbre