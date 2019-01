Hot Wheels : un "vrai" jeu de plateau Rocket League le 1er novembre

Rocket League bientôt jouable "en vrai" !

Disponible sur toutes les plateformes du marché,, le phénomène vidéoludique automobilo-footballistique, va très bientôt être jouable "", grâce à Hot Wheels. En effet, au début de l'année, les deux groupes avaient annoncé une collaboration visant à déboucher sur un jeu « de plateau » Rocket League, avec une disponibilité prévue pour la fin de l'année. Promesse tenue, puisque cesera lancé le 1er novembre aux États-Unis.Un kit qui permettra de retrouver un plateau de jeu, avec évidemment deux cages à chaque extrémité, mais aussi deux bolides, Octane et Dominus, que chaque joueur pourra contrôler via son smartphone, et une application mobile gratuite disponible sur iOS comme sur Android. Un ballon est également de la partie, ce dernier étant notamment équipé d'une petite puce infrarouge pour détecter automatiquement la ligne de but adverse. Vous l'aurez compris, ce jeu de plateau permet uniquement à deux joueurs de s'affronter dans des rencontres que l'on devine acharnées.Hot Wheels précise que chaque exemplaire sera fourni avec un code permettant de télécharger divers éléments exclusifs pour le jeu vidéo Rocket League. Cela inclut notamment une nouvelle célébration ou encore deux skins spécifiques pour Octane et Dominus.Côté disponibilité, ce Hot Wheels Rocket League RC Rivals Set sera donc lancé le 1er novembre, chez certains revendeurs américains (Gamestop, Amazon, Target...). En ce qui concerne le tarif, il faudra accepter de débourser la coquette somme de 179,99 dollars tout de même. À voir maintenant si ce dernier s'exporte jusqu'en Europe ou non.