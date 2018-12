Sega retarde le lancement de sa Mega Drive Mini à 2019

Des minis en veux-tu... y'en a pas

Coup dur pour les fans de. Alors que son rival Nintendo fait des heureux depuis plus d'un an avec la sortie successive de la Nes Classic Mini et de la Super NES Classic Mini, lavoit sa sortie repoussée à un vague « 2019 ». D'autant plus dommage que la console était censée célébrer les 30 ans de la sortie de la Mega Drive Un retard que Sega n'explique pas dans son tweet , mais qui permettra à l'entreprise de retravailler le design de sa console afin qu' «». De plus, la Mega Drive Mini bénéficiera d'une sortie mondiale simultanée, ce qui devrait éviter aux spéculateurs en puissance de faire monter les prix.Une nouvelle qui laisse donc le champ libre à Sony pour vendre par palettes sa, que le constructeur japonais vient tout juste d'annoncer. Sortie prévue le 3 décembre, pour 100 billets.