Kingdom Hearts 3 : on en sait plus sur le jeu qui sortira le 29 janvier 2019

Une date de sortie repoussée et des DLC pourraient voir le jour

L'apparition de nouveaux mondes et le retour des anciens

Je viens d'apprendre la nouvelle sur l'absence de VF de #KingdomHearts3 . Je suis très déçu comme vous, ça aurait été un vrai plaisir de pouvoir retrouver Sora... J'en profite pour remercier la communauté KH pour tous vos messages tous ces mois, toutes ces années... Merci 😢 — Donald Reignoux (@DonaldReignoux) 13 juin 2018

Mis à part la date de sortie, plusieurs informations ont été présentées comme certaines licences Disney que l'on retrouvera dans le jeu. On en sait aussi plus sur l'ambiance générale du jeu, qui est plus sombre et moins enfantine que les précédents titres. Mais une nouvelle a choquée les fans français et provoquée leur colère,n'aura pas de voix française.A l'origine, on devait retrouver Sora accompagné de Donald et Dingo pour une nouvelle grande aventure en 2018, mais l'éditeur japonais Square Enix repousse finalement la sortie du titre au 29 janvier 2019. Les aventures de Sora ne se retrouveront donc pas sous le sapin à Noël. Dans une interview accordée à IGN , Tetsuya Nomura, le directeur du jeu, en explique les raisons : «».Dans une autre interview, cette fois-ci accordée à Gameinformer , Nomura explique la possible apparition de DLC : «». Nomura veut «», en continuant à améliorer le jeu, voir en proposant du nouveau contenu après sa sortie. Ce délai supplémentaire laissera le temps à Square Enix de peaufiner le jeu pour le plus grand plaisir des fans.Le studio nippon a offert aux fans les plus impatients plusieurs indices et vidéos qui indiquent quels mondes on retrouvera dans le jeu. On pourra donc repartir à l'aventure avec Jack Sparrow, que l'on retrouvait déjà danssortit en 2005, ou Hercule, habitué de la saga. Mais plusieurs nouveaux mondes des dernières licences de Disney seront au rendez-vous. Il sera possible de se balader dans les plaines enneigées de, retrouver Woody et Buzz l'éclair de, faire une visite dans le monde de, découvrir le royaume de Raiponce, faire le touriste dans la ville de San Fransokyo du film... La liste est longue et Square Enix n'a pas tout révélé.Mais même avec ces belles promesses qui laissent rêveur, une ombre vient obscurcir le ciel du paysage français : Square Enix annonce qu'il n'y aura pas de voix française pour le jeu. Les fans sont en colère et une pétition en ligne a été mise en place pour que le studio revienne sur sa décision pour laquelle la firme nippone n'a pas précisé la raison.Donald Reignoux, doubleur français de Sora depuis les débuts de, a réagi sur Twitter :Square Enix a aussi annoncé qu'à l'occasion de la sortie du jeu, une PS4 Pro en édition limitée aux couleurs desera disponible. Une édition collector sera vendue 229,99 euros. Elle inclut trois figurines BRING ARTS à l'effigie de Sora, Donald, et Dingo dans leurs tenues du monde de Toy Story. L'édition Deluxe decomprend le jeu, un pin's, un boîtier SteelBook et un artbook. En attendant, il faudra se montrer patient et attendre le 29 janvier 2019 pour partir à l'aventure avec Sora.