Reggie Fils-Aime (ex-Nintendo) rejoint Rogue Games (avec Jack Tretton, ex-PlayStation)

L'occasion pour l'ancien patron de Nintendo de (re)croiser la route d'un autre patron, celui de Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton.

Éditeur de jeux mobiles et PC basé à Los Angeles, Rogue Games a confirmé son intention d'éditer des jeux sur consoles (dont la Nintendo Switch), et pourra donc profiter pour cela de l'expérience de Reggie Fils-Aime et Jack Tretton.