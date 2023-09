Les remasters de Tomb Raider I-II-III en réalité prévus sur tous les supports

Sur son site, le studio à l'origine des dernières « grosses » aventures de Lara Croft qui sera d'ailleurs bientôt de retour dans une série sur Amazon (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) a ainsi précisé qu'avec l'équipe d'Aspyr, ils travaillent tous les deux sur Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One/Series X|S et… PC, via Steam.

À la manière de ce que certains jeux d'aventure ont pu proposer, Tomb Raider I-III Remastered, en plus de la large refonte graphique, proposera – en une touche – de basculer entre rendu originel et remastered. De la même manière, une bascule entre contrôles « classiques » et « modernes » est prévue.