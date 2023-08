Si vous attendez Dragon Age: Dreadwolf, il va visiblement falloir être patient

En 2014, BioWare était encore considéré comme un studio incontournable, fort de son historique sur Baldur's Gate, Neverwinter, Mass Effect et Dragon Age, même si le second opus, très différent du premier, avait été reçu de manières hétéroclytes. Les soucis ont commencé avec Mass Effect: Andromeda, qui, tout en ayant un gameplay très agréable, n'avait pas réussi à reproduire les sensations de la trilogie.

Le vrai coup de massue est arrivé avec Anthem. S'il a d'abord énormément donné envie lors de sa présentation à l'E3, il était bien différent à sa sortie. Diverses enquêtes ont mis en avant un développement très compliqué et, malgré une volonté annoncée de refondre le jeu après la sortie, BioWare a fini par passer à autre chose. Depuis, le studio a connu de nombreux départs, dont ceux de développeurs historiques (Drew Karpyshyn, Aaryn Flynn, Mac Walters,

Matt Goldman, Jay Watamaniuk).

Très récemment, nous avons appris que le studio allait licencier 50 personnes après « mûre réflexion et planification minutieuse » afin de gagner en « agilité » sur les projets en cours et à l'avenir. Pour beaucoup d'observateurs, cela montre que si EA continue de financer des grands jeux solos, ces derniers disposeront de moins de moyens que les jeux-services tels que les productions EA Sports ou Apex Legends.

Certains développeurs ont déjà indiqué qu'ils étaient concernés, et de nombreux vétérans du studio semblent touchés. Cependant, Gary McKay, le patron de BioWare, laisse entendre que cela n'influera pas sur la qualité des productions. Rappelons enfin que BioWare Austin va confier à un autre studio la gestion du MMO Star Wars: The Old Republic.