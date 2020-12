Bioware (Mass Effect, Dragon Age) voit deux de ses dirigeants quitter le studio

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?



Décidément, Bioware n'arrive pas à retrouver un semblant de sérénité après les développements chaotiques de Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda et Anthem. Ce dernier ayant en plus été un échec commercial et critique. Ces départs pourraient insuffler un nouvel élan au sein des équipes... ou bien sonner le glas pour ce studio iconique qui a perdu sa gloire d'antan.