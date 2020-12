Mass Effect : le prochain épisode s'est illustré aux Game Awards 2020

L'édition 2020 forcément très particulière des Game Awards vient de s'achever, et laisse derrière elle autant de satisfaits que de déçus. Au terme d'un peu plus de 3h d'émission présentée par Geoff Keighley et Sydnee Goodman, le palmarès est désormais complet. Découvrez sans plus attendre tous les vainqueurs de cette édition 2020 des Game Awards.