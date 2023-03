Resident Evil 4 Remake : une démo disponible dès maintenant

Pour rester sur les bestioles reptiliennes, le loufoque action-RPG en équipe Exoprimal, qui oppose des exo-armures et des dinosaures, en a profité pour faire part de sa date de sortie : le 14 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Game Pass. Une bêta ouverte aura lieu du 17 au 19 mars (c'est ballot, l'accès anticipé de Diablo IV est aussi prévu le même week-end). Le titre a tout l'air d'être un jeu en tant que service, avec un Battle Pass divisé entre une partie gratuite et une partie payante comme on les aime (ou pas).