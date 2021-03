XIII : le jeu original de 2003 est actuellement offert sur GOG

Sorti par Ubisoft en 2003 sur PC, PlayStation 2, GameCube et Xbox, XIII est une réadaptation libre de la BD de Jean Van Hamme et William Vance.

On y suit les aventures de « XIII », un homme amnésique blessé par balles qui, par le truchement de divers flashbacks, se lance en quête de son identité… non sans déjouer au passage un complot mondial.

Particulièrement salué à sa sortie par son audace visuelle, XIII peut aujourd'hui être joué sur des machines peu puissantes. La fiche technique recommande un processeur 1,8 GHz, 1 Go de RAM et 2 Go d'espace de stockage pour l'installer. De quoi s'offrir une petite dose de nostalgie à pas cher.