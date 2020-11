Microïds présente ses excuses pour les (nombreux) soucis du remaster du jeu vidéo XIII

L'éditeur explique que la pandémie de coronavirus a bouleversé le processus de développement du jeu, avec des phases de tests qui ont été retardées à plusieurs reprises. Là où le bât blesse, c'est que Microids a commercialisé son jeu XIII tout en sachant pertinemment que ce dernier n'était pas au point.

Microids explique en effet : « Nous pensions pouvoir proposer un patch Day One (mise à jour) au lancement, voire avant la date de sortie du jeu, corrigeant l’ensemble des problèmes que vous avez notés et dont nous avions conscience, mais la production de ce patch prend plus de temps que prévu. »