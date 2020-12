L'Epic Games Store reste dans l'horreur avec Metro 2033 Redux, son nouveau cadeau quotidien

En 2010 sortait Metro 2033, un excellent FPS mêlant survie et horreur, basé sur le roman post apocalyptique de Dmitri Gloukhovski. Problème : pour le faire tourner correctement à l'époque, il fallait un PC digne de la NASA.

Depuis 2014 heureusement, son développeur 4A Games propose une version dite Redux, utilisant la version plus moderne et la mieux optimisée de son moteur maison, utilisée dans les suites Metro Last Light et Metro Exodus.

Si vous n'avez pas la phobie des métros en ruines, des radiations, des monstres et des environnements souvent peu éclairés, Metro 2033 Redux est un excellent jeu à l'ambiance incroyable et oppressante où chaque munition compte.

À demain pour le prochain qui, on l'espère, s'adressera un peu plus à celles et ceux qui voudraient un jeu moins angoissant !