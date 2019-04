DC Universe : tout le catalogue de comics désormais accessible (soit 21 000 titres)

21 000 comics accessibles, mais uniquement aux USA

Source : Engadget

En effet,propose désormais tout le catalogue DC Comicspour tous ses abonnés. Au total,des fans et ils retracent les nombreuses aventures de Batman, Superman et de toute la compagnie sur plus de 80 ans. Un bon moyen d'effectuer un petit retour en arrière dans le but de découvrir toutes les histoires de cet univers extrêmement riche.Il est impératif de se rendre à cette adresse pour s'abonner à, à partir de 8 $ par mois ou 75 $ pour l'année. Le service de streaming n'est pas encore très populaire en Europe malgré sa mise en ligne aux USA en septembre 2018. La raison à cela est bien évidemment le fait queà l'heure actuelle.Pour le moment,et le seul moyen d'y accéder en France, c'est en utilisant un VPN. Afin de ne pas vous tromper, nous vous invitons donc à consulter notre comparatif des meilleurs VPN du marché en 2019.