Archive : les technologies de notre quotidien prédites il y a 50 ans

Entre clairvoyance et WTF

Si les appels vidéo, les cours en ligne ou encore le suivi des factures sur internet sont monnaie courante, c'était une tout autre affaire en 1968. Preuve en est avec ce reportage «», publié par l'Institut National de l'Audiovisuel sur Youtube.On peut y découvrir les témoignages de plusieurs personnes qui imaginent comment la technologie pourra impacter la vie quotidienne. On y parle alors de robots de cuisine automatisés, de maison connectée ou encore - à demi-mot - d'assistants vocaux. Autant de technologies qui ont maintenant leur place dans notre domicile.Mais le reportage va plus loin : un petit film, produit par des constructeurs étatsuniens, permet d'imaginer quel sera le quotidien des familles au 21ème siècle. Et là, la vidéo que nous vous proposons de découvrir devient encore plus prémonitoire.

« le suivi de la santé, pour monsieur, ou du régime pour madame »

En oubliant le design des objets (celui des ordinateurs et des consoles fait forcément sourire), de nombreuses technologies alors imaginées ont trouvé leur place dans notre quotidien. Après tout, la «» n'est qu'une autre façon de nommer les appels vidéo que l'on peut faire sur Skype ou Messenger. De la même façon, le reportage est extrêmement clairvoyant dans sa façon de présenter le suivi de la santé, pour monsieur, ou du régime pour madame ; oui si le discours semble progressiste, mais il reste sexiste.En outre, on peut même se demander si cette vidéo ne voit pas plus loin, par exemple avec la penderie permettant de nettoyer les vêtements. Après tout, même Ikea cherche à ajouter de la technologie au sein de ses meubles, comme le prouve le partenariat entre le géant de l'ameublement suédois et Sonos.Finalement, le choc des cultures (à l'exception du design des objets) intervient probablement plus dans la petite remarque de la fin du reportage, où l'on apprend qu'en l'an 2000 on pourra recevoir «».