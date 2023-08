L'un des meilleurs jeux Star Wars annonce un remaster en 4K/120 fps

Entre la sortie de Star Wars Jedi: Survivor à la fin du mois d'avril et l'officialisation en grande pompe de Star Wars Outlaws par Ubisoft en juin dernier, la saga légendaire imaginée par George Lucas ne semble pas prête de voir s'éteindre son sabre laser en jeux vidéo. Cela est sans compter sur l'arrivée très lointaine de Star Wars Eclipse, conçu par les équipes françaises de Quantic Dream, et du remake PC et PS5 de Knights of the Old Republic (KOTOR), développé quant à lui par le studio Aspyr. Mais que diriez-vous, pour patienter, de vous plonger dans le remaster d'un jeu Star Wars sorti pour la toute première fois en 1995 ?