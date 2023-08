Quake II revient sur PC et consoles dans une Definitive Edition

Concrètement, que propose cette nouvelle version de Quake II ? Tout d'abord, sachez que vous allez pouvoir bénéficier d'améliorations visuelles grâce à une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus de la campagne solo, avec la bande-son originale signée Sonic Mayhem, le titre inclut également les extensions du jeu original, à savoir Mission Pack: The Reckoning et Mission Pack: Ground Zero. Si vous ne les avez encore jamais faites, sachez que cela correspond à plus de 30 niveaux solos supplémentaires et plus de 20 cartes Deathmatch.