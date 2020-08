Rétrogaming : vous pouvez désormais jouer à Quake Arcade Tournament Edition sur PC

C'est via Github (et Mills5) que l'on peut désormais télécharger un fichier .exe du célèbre Quake Arcade Tournament Edition. Il suffit ainsi de lancer le fichier quakeat.chd via MAME pour profiter du jeu.

À l'époque, Quake Arcade Tournament Edition tournait sur un PC sous Windows 95, animé par un processeur Pentium II 266 Mhz et une carte 3DFX Voodoo. Pas de souris/clavier ici, puisque l'on jouait avec un trackball spécifique.