Quake II revient dans une version "remastered" : la légende peut-elle revivre ?

En Corée du Sud, l'organisme de classification (Game Rating and Administration Committee of Korea) a tout récemment listé un certain Quake II Remastered. Pour rappel, c'est exactement de cette façon que nous avions appris l'existence d'un remaster pour le premier épisode deux ans plus tôt, ce qui a fortement de quoi donner du crédit à cette rumeur. Le titre original, sorti en 1997, à une nouvelle fois prouvé l'étendue de ses talents en matière de Fast-FPS. Quake II a d'ailleurs grandement contribué à populariser le multijoueur en ligne avec ses célèbres modes « Match à mort » et « Capture de drapeau ».