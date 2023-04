La VR compte un nouveau jeu Star Wars... et vous l'adorez déjà

Bien sûr, cette nouvelle version se charge de reprendre le jeu original, tout en offrant au joueur une toute nouvelle approche en VR. Ce dernier a donc la possibilité de manier le sabre laser, mais aussi d'utiliser les pouvoirs de la Force, le tout, par de simples commandes gestuelles.

Rappelons que cette même Team Beef est également à l'origine d'autres portages en VR, à savoir Half-Life, Quake 1, 2 et 3, ce bon vieux Doom, Return To Castle Wolfenstein, ou encore Doom 3. Si, visuellement, on retrouve un côté très « rétro », les développeurs ont pu intégrer de nombreuses nouvelles interactions, exclusives à cette version VR.