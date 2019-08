Steam travaille à rendre le noyau Linux plus performant sur les jeux multi-thread

© Steam

-10% d'usage CPU avec la prochaine version de Proton ?

Des changements proposés sur le Kernel Linux pour de meilleures performances

Basée sur WINE 4.11, qui permet le fonctionnement de plusieurs milliers de jeux Windows sous, la nouvelle mouture deembarque - outre la correction de plusieurs bugs - une implémentation de Direct3D 9, basée sur l'API Vulkan. Plus intéressant encore, cette nouveauté permettrait de réduire de manière notable la charge CPU sur les titres... Tout du moins à une condition près : les développeurs du noyau Linux devront pour ce faire appliquer au kernel les changements proposés parDans la note publiée ce 30 juillet Steam explique avoir réalisé des tests sur une machine haut de gamme. Sous, la différence de charge CPU était alors de plus ou moinsentre la version actuelle de Proton et celle incluant les améliorations en lien avec le multi-threading. Les équipes de Steam assurent que ces observations sont, et donc plus proches des configurations utilisées par la plupart des joueurs.La nouvelledévoilée par Steam ajoute aussi ce quedécrit comme un «» pour, une ancienne fonctionnalité de Wine qui pourrait, dans les faits, améliorer les performances en multi-thread pour certains jeux. Cette fonctionnalité est toutefois surveillée de très près par les développeurs de Steam. D'après leur rapport, elle pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur le kernel de Linux.Décidément très actives ces derniers mois, les équipes de Steam ont également suggéré plusieurs changement à apporter au kernel Linux pour de meilleures performances en jeu. Les développeurs de Valve ont par exemple recommandé d'afin d'exposer «», est-il précisé.Dans sa version, Proton embarque d'ores et déjà lequi permettra de remplacer. L'activation des nouveautés interviendra toutefois lorsque des changements auront été apportés au kernel Linux. En attendant, Steam explique, et pour l'heure en utilisant des kernels customs permettant de rendre actives les nouveautés évoquées plus haut.