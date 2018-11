Une faille de sécurité impacte les distros Linux et BSD utilisant X.Org Server

Une faille présente depuis mai 2016

Obtenir un accès root à votre insu

La semaine dernière, Narendra Shinde, chercheur en sécurité, a révélé l'existence d'une vulnérabilité pouvant impacter des systèmes d'exploitation open source. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne concerne que ceux utilisant le paquet X.Org Server. La mauvaise, c'est que presque toutes les distributions Linux et BSD sont dans ce cas.Leest un système graphique permettant notamment aux systèmes d'exploitation open source de proposer un affichage par fenêtres. On le retrouve à la base d'environnements comme KDE et GNOME, largement répandus dans des distributions telles que Red Hat Enterprise Linux, Fedora, ou encore Ubuntu.Cette faille de sécurité peut donc toucher de nombreux utilisateurs, et ce depuis mai 2016, d'après l'auteur de la découverte. Elle serait causée par une mauvaise utilisation de deux options de lignes de commande : -logfile et -modulepath. La bonne nouvelle, c'est que cette vulnérabilité n'est exploitable que si X.Org Server peut s'exécuter avec les privilèges root. La mauvaise, c'est que c'est très souvent le cas.Par conséquent, un utilisateur mal intentionné peut parfaitement profiter de cette faille pour insérer des commandes malveillantes. Il peut alors, en quelques lignes de commande, modifier ses droits d'accès, s'attribuer des privilèges root, ou encore supprimer des fichiers du système, même les plus critiques.En réaction, les développeurs de la Fondation X.Org ont publié une mise à jour permettant de résoudre ce problème. Cette version 1.20.3 sera déployée via les prochaines mises à jour des distributions Linux et BSD.