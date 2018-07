Linux Mint 19 : les nouveautés de la LTS Tara

Timeshift et retouches visuelles au centre d'une nouvelle expérience libre

Modifié le 03/07/2018 à 15h25

Deux mois après Ubuntu 18.04 Bionic Beaver , c'est au tour de Linux Mint d'avoir sa version LTS. Nommée Tara, cette 19ème mouture de l'une des plus célèbres distributions GNU/Linux au monde apporte son lot de nouveautés. Et l'ensemble sera maintenu jusqu'en 2023, soit pour les cinq prochaines années à venir.Les changements concernent les trois dérivés de Mint : Cinnamon, Mate et Xfce. Les amateurs de KDE regretteront la fin du support de leur environnement de bureau préféré. Rassurez-vous, il reste toujours possible de l'installer de façon classique en ligne de commande, nous sommes sur GNU/Linux après tout !Mais voyons plutôt les ajouts de cette LTS. Le principal est, lancé sur Mint 18.3, mais maintenant au centre de l'expérience mentholée. Ce système permet d'effectuer des images régulières de l'OS libre afin de revenir en arrière en cas de problème. Si la théorie n'a rien de nouveau (un système similaire existe sur Windows depuis des années), la pratique devrait permettre d'éviter les crashs dus aux régressions inévitables de certains paquets. Les utilisateurs profiteront ainsi d'un système bien plus stable.Découlant de l'expérience Timeshift, le gestionnaire de mises à jour est maintenant plus automatisé. Les mises à jour sont ainsi toutes appliquées, peu importe leur niveau de sécurité. En cas de problème, c'est Timeshift qui prend le relais pour rétablir Linux Mint à son dernier état fonctionnel. Fini le tri dans les updates !L'autre grosse nouveautés deréside dans la refonte de l'écran de bienvenue. Il est maintenant plus complet tout en étant plus simple d'accès. Le magasin d'applications renouvelé depuis Mint 18.3 subit lui aussi une amélioration graphique. Les icônes s'adaptent mieux à l'écran, les transitions sont plus fluides et la navigation au clavier bien plus fonctionnelle. Le tout bénéficie d'une meilleure gestion du cache afin de s'ouvrir plus rapidement. Et cerise sur le gâteau, les liens Flatpak venant du Web sont maintenant parfaitement gérés.Chaque environnement de bureau a ensuite subi des améliorations subtiles. Linux Mint 19 est donc une très bonne cuvée LTS que nous vous recommandons d'essayer si la nouvelle orientation d'Ubuntu 18.04 ne vous plait pas.