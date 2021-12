Lexus annonce 4 nouveaux modèles électriques et une gamme 100 % EV pour 2030

Lexus a dévoilé trois autres modèles 100 % électriques qui viendront accompagner le RZ et compléter la gamme dans un futur plus ou moins proche. On trouve ainsi une supercar à hautes performances, avec 2 secondes pour le 0 à 100 km/h annoncées et 700 kilomètres d'autonomie ; un grand SUV familial prenant la place de l'actuel RX ; et une berline plus traditionnelle rappelant l'ES 300h . Aucun nom n'a été communiqué par Lexus pour ces nouveaux modèles. Leur commercialisation est pressentie pour l'horizon 2023.

Le constructeur japonais vise une gamme 100 % électrique en 2030 pour trois régions du monde : l'Europe, la Chine et l'Amérique du Nord. C'est en 2035 que la stratégie nippone s'appliquera au monde entier.