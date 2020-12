Bientôt un nouveau SUV électrique chez Lexus, propulsé par sa nouvelle transmission "DIRECT4"

C’est dans une vidéo consultable sur YouTube, présentée par Toshi Hayama, que Koichi Suga, concepteur en chef chez Lexus, et Takashi Watanabe, ingénieur spécialisé dans l’électrification chez Lexus, ont présenté la nouvelle transmission DIRECT4 qui pourra être déclinée en version purement électrique ou hybride.

La nouvelle transmission électrique DIRECT4 permet un contrôle précis du couple et de sa répartition entre les trains avant et arrière. Cette répartition de la puissance s’adapte aux désirs du conducteur et à sa façon de conduire. Ce dernier pourra sélectionner la configuration qu'il préfère suivant son humeur et ses habitudes de conduite pour connaître les meilleures sensations possibles au volant.

Chaque essieu est doté de son moteur électrique et de son propre pont, ce qui permet de répartir au mieux le couple élevé pour optimiser la transmission de la puissance au sol. Chaque moteur est relié directement à l’arbre de roue sans intermédiaires, ce qui fait que sa réactivité est accrue.