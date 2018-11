Leboncoin s'offre Vide Dressing, spécialiste de la revente de vêtements d'occasion

Une approche complémentaire de l'occasion

Source : Nouvel Obs

Avec son positionnement sur les vêtements haut de gamme, Vide Dressing revendique plus de 3 millions de visiteurs par mois et 25 000 transactions mensuelles. Par ailleurs, la startup avait eu recours à plusieurs levées de fonds pour financer sa croissance, pour un montant total de 18,7 millions d'euros. C'est notamment le tour de table de 2017 qui avait permis au site de mettre en oeuvre sa stratégieavec 5,4 millions levés permettant un coup d'accélérateur au développement.Pour Leboncoin, ce rachat s'inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe. Mais le groupe a pu également être intéressé par le positionnement particulier de Vide Dressing. En effet, la plateforme possède une image de marque principalement orientée luxe et haut de gamme. En plus de viser une position de leader sur la mode d'occasion, Leboncoin entend donc sans doute également diversifier son approche du marché.En revanche, les entreprises n'ont pas communiqué les détails concernant l'opération. On ne sait donc ni son montant, ni la façon dont Vide Dressing sera intégrée au sein de son nouvel acquéreur.