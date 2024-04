Vous louez sur Airbnb, vous vendez sur Vinted et pensez devoir payer des impôts ? Notre guide pour tout compendre

Le service en ligne de déclaration des revenus 2023 est ouvert depuis quelques jours, le 11 avril 2024 plus précisément, et avec les usages numériques croissants, la démarche s'avère toujours plus fastidieuse. Pour les Français qui louent un logement via des plateformes comme Airbnb, Abritel ou vendent des biens et vêtements par Leboncoin ou Vinted, il n'est pas toujours nécessaire de déclarer les revenus issus de ces activités à l'Administration fiscale. Clubic vous explique tout, pas à pas.