Cryptomonnaies : si vous faites des plus-values, attention, la fiscalité va changer au 1er janvier

Mais dans quelques jours, les choses changent. La nouvelle séparation se fera entre vendeurs particuliers et vendeurs professionnels. Ainsi, qu'importe la façon dont vous gérez votre patrimoine privé et les transactions que vous effectuez, vous serez considéré comme vendeur particulier, et bénéficierez de la flat tax appliquée aux revenus du capital mobilier. Cette dernière comprend un taux forfaitaire de 12,8 %, auquel s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 % de la plus-value qui tombe dans l'escarcelle de l'état.

Seuls les investisseurs qui réalisent des opérations sophistiquées et utilisent les outils et les techniques des traders seront considérés comme professionnels, et partant, placés sous le régime des bénéfices non commerciaux (BNC). Cette catégorie devra ainsi se soumettre au régime progressif de l'impôt.

Le statut des mineurs, qui produisent eux-mêmes les coins et les tokens, est lui aussi clair avec cette réforme. L'administration fiscale les considère en effet tous comme des professionnels.