Ledger noue un partenariat pour aider ses utilisateurs à mieux déclarer leurs cryptos

De l’autre côté de l’Atlantique, la date butoir de la tax season était le 18 avril. Un exercice délicat, surtout lorsque l'on doit y ajouter ses revenus basés sur les crypto-actifs. La solution ZenLedger intervient donc pour vous éviter de vous arracher les cheveux, car elle calcule l’ensemble des gains générés et contenus dans votre appareil Ledger. Le logiciel évalue en détail vos revenus générés par le mining, le staking, le lending et n’oublie pas non plus les revenus des airdrops et des ventes de NFT. Vous téléchargez ensuite un formulaire à renvoyer au service des impôts de votre pays.