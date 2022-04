Les contributeurs ont voté pour que Wikipédia n'accepte plus les dons en crypto

Parmi les arguments avancés par ceux qui souhaiteraient ne plus voir les dons en crypto-monnaies être acceptés, on trouve notamment l’impact environnemental des monnaies virtuelles et leur réputation. Même si elles se développent, elles continuent d’être controversées, et une partie des contributeurs ont mis en avant leur utilisation par des criminels et pour du blanchissement d’argent. Certains vont même jusqu’à les qualifier de « pyramide de Ponzi ».

Les contributeurs demandent donc à la fondation de ne plus encourager leur utilisation. Ils craignent qu'elle soit considérée comme un soutien implicite au système en général et que certains soient poussés à faire du minage, et donc à utiliser de l’énergie supplémentaire. Ils considèrent que la fondation n’aurait pas à déplorer trop de pertes en les interdisant, car les dons en crypto-monnaies n’ont représenté qu’environ 130 000 dollars, c’est-à-dire 0,08 % des revenus de la fondation, l’année dernière.