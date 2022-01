Mozilla vivement critiqué pour son choix d'accepter les dons en crypto

Un tweet qui n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque les réseaux sociaux pullulent de commentaires similaires qui abondent dans ce sens, dont le concepteur de Gecko, le moteur sur lequel le navigateur Firefox est construit.

Ce qui est reproché à Mozilla n’est pas tant l’appel aux dons, mais son flirt avec le Bitcoin et consorts compte tenu de leur impact environnemental et des escroqueries qui en découlent. Pour les opposants à l'utilisation de crypto, la blockchain ne colle pas avec les ambitions de la fondation qui prône un Internet plus sain et plus vert.