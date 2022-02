Les NFT peuvent-ils être écoresponsables ? La WWF a essayé… en vain

Vous le savez, les NFT déchaînent les passions dans le sens le plus littéral du terme. Outil de partage et de conservation de l'art pour certains, catastrophe écologique et arnaques gigantesques pour d'autres. Alors, lorsqu'une organisation aussi importante et réputée que la WWF a annoncé à la fin du mois de janvier dernier s'associer avec Polygon, une solution de réseau blockchain accolée à Ethereum , plus rapide, moins coûteuse et « eco-friendly », de nombreux sourcils se sont levés.