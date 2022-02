Aux Etats-Unis, la bataille sur la taxation du staking de crypto fait rage... Bientôt en France ?

Mais pour le couple, les récompenses issues du staking ne sont pas des revenus, puisque les cryptos qu'ils immobilisent « travaillent » sur la blockchain et génèrent les jetons ainsi gagnés. Ils affirment ainsi que le staking est en réalité la création d'une nouvelle propriété et non le versement d'un revenu. Pour illustrer l'analogie, le couple cite l'exemple d’un boulanger qui fabrique un gâteau en utilisant des ingrédients et un four, ou un écrivain qui « crée » un livre avec un logiciel de traitement de texte et un ordinateur.