Lancée en 2006, la plateforme LeBonCoin n'a cessé de croître depuis et s'est hissé au rang de l'une des plus grosses places de marché d'annonces entre particuliers sur le territoire Français. Son système de paiement sécurisé couplé à l'édition automatique du bon d'envoi à imprimer chez soi représente un gain de temps considérable pour les vendeurs et un repère de confiance pour les acheteurs.