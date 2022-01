Lamborghini passera à l'hybride dès l'an prochain et met le 100 % thermique au placard

Lamborghini annonce sa nouvelle stratégie pour 2022, placée sous le signe de la dernière année complète où la firme ne va proposer à la vente que des véhicules thermiques. En effet, dès 2023, place à de nouvelles motorisations mettant notamment en avant les moteurs hybrides . Dans cette perspective, Lamborghini a longuement travaillé sur la réédition de la célèbre Countach, un modèle de course produit initialement entre 1974 et 1990. La nouvelle version LPI 800-4 de la Countach s'équipe ainsi d'un moteur hybride , et ce, pour les 112 modèles annoncés à la production.

Une révolution en somme, car ce passage à l'hybride préfigure l'arrivée d'un premier modèle tout électrique chez Lamborghini. Pourtant, en 2018 encore, Maurizio Reggiani ne voulait pas opter pour des moteurs électriques. Celui qui fête cette année ses 23 ans au sein de Lamborghini, et qui est désormais chef technique de la firme, déclarait il y a quatre ans : « Notre objectif [de Lamborghini, ndlr] est de livrer une super voiture de sport, et ces spécifications n'existent pas avec un ensemble de batteries, en matière d'énergie et de puissance. »

Qu'est-ce qui a donc fait évoluer la position de Reggiani ? Tout d'abord, divers modèles prouvent l'inverse de ses déclarations, à l'image de la Volkswagen ID.R , un bolide de 671 chevaux composé de deux moteurs électriques. Celle-ci bat régulièrement des records de vitesse depuis 2018, par exemple celui du tour de piste le plus rapide du célèbre Nürburgring. D'autres annonces, comme celle du Tesla Roadster , démontre qu'allier véhicule électrique BEV et performances est largement possible.